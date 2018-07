El Hadji Diouf : "La France savait là où elle allait. Le foot, c'est l'organisation et l’intelligence" El Hadji Diouf, le double ballon d'or africain qui était venu suivre la finale France-Croatie (4-2) à l'Institut français a salué l'organisation et l'intelligence, dont ont fait preuve les joueurs français et leur entraîneur, Didier Deschamps.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Juillet 2018 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook