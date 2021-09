El Malick Ndiaye Pastef: "La magie du clic fera face au flic et fric de Macky Sall..." "Ce n'est pas la personne de Outhmane Diagne qui les intéresse. ce qui les intéresse, c'est de décapiter le vent de la révolution démocratique, mais...". C'est ainsi que le Secrétaire national de la Communication de Pastef a campé le débat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021

Le coordonnateur de la page Facebook «Mafia kacc kacc» sur Facebook Outhmane Diagne a été placé en garde-à-vue, ce mardi 28 septembre.



L’activiste a été convoqué par les éléments de la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc) suite à une plainte de Mamadou Lamine Massaly. Ceci, pour diffusion de fausses nouvelles».



Mais pour le Secretaire national à la Communication de Pastef- Les patriotes, «la personne d'Outhmane Diagne ne les intéresse pas, ce qui les intéresse c'est de décapiter le vent de la révolution démocratique… ».



Mieux, El Malick Ndiaye d’avertir: Mafia Kacc-Kacci est une plateforme d'expression démocratique. La magie du clic fera face à la puissance du flic et du fric Macky Sall», a-t-il balancé.

