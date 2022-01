Elections locales à Guédiawaye: Ousmane Sonko déclaré persona non grata Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 17:24 | | 0 commentaire(s)| Les militants de « Beno Bokk Yakaar » de la ville de Guédiawaye ,qualifient le leader de Pastef, Ousmane Sonko, d’intrus politique dans la commune de Golf sud. Ousmane Sonko, ayant calomnié Lat Diop et Alioune Sall, se voit désormais, déclaré persona non grata dans la ville de Guédiawaye, par les partisans de la coalition majoritaire.



