Éliminatoires Mondial 2026 : Sadio Mané et Arouna Sanganté forfaits pour les deux prochains matchs Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant sénégalais d’Al-Nassr (Arabie saoudite), Sadio Mané, ne participera pas aux deux prochains matchs du Sénégal contre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le défenseur du Havre, Arouna Sanganté, sera également absent pour ces rencontres. « Sadio Mané, blessé en club, est arrivé […] L’attaquant sénégalais d’Al-Nassr (Arabie saoudite), Sadio Mané, ne participera pas aux deux prochains matchs du Sénégal contre la République démocratique du Congo et la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le défenseur du Havre, Arouna Sanganté, sera également absent pour ces rencontres. « Sadio Mané, blessé en club, est arrivé en sélection avec des douleurs au genou droit. Les examens effectués le dimanche 2 juin 2024, ont révélé une lésion aux aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral. En conséquence, il ne pourra pas jouer les deux prochains matchs de l’équipe nationale contre la RDC et la Mauritanie », indique un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, publié ce lundi. Le communiqué, reçu par l’APS, mentionne également « l’indisponibilité » du défenseur sénégalais du Havre, Arouna Sanganté, qui est « sous surveillance médicale ». Le Sénégal affrontera la République démocratique du Congo (RDC) le 6 juin à Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avant de se rendre en Mauritanie pour affronter les Mourabitounes le 9 juin.l



Source : Source : https://atlanticactu.com/mondial-2026-sadio-mane-e...

Accueil Envoyer à un ami Partager