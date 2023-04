Emprisonné pour escroquerie : Une nouvelle affaire à hauteur de 33 millions FCfa tombe sur l’émigré Niang Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 20:18 | | 1 commentaire(s)| Établi en Chine, l’émigré A. Niang est dans de beaux draps. Venu au Sénégal avec ses partenaires pour son business d’import-export, il a été incarcéré et condamné pour escroquerie au courant du mois de septembre 2022. A quelques jours de sa sortie de prison, le quadragénaire est tombé sous le coup d’une autre plainte pour les mêmes faits.

Il a encore été placé sous mandat dépôt le 3 mars dernier, sur plainte de D. Kébé. Extrait de sa cellule le 3 avril 2023, A. Niang a comparu devant la barre des flagrants délits de Dakar pour escroquerie.



Contestant les faits qui lui sont reprochés, il estime que s’il n’a pas respecté sa part du contrat avec le plaignant, c’est parce qu’il était en prison. Il reconnaît que D. Kébé lui avait remis 33 millions FCfa pour l’achat de deux bus. A cause de ma détention, il n’a pas pu payer le reliquat à son fournisseur, qui avait déjà convoyé les véhicules au Port de Dakar. Avant d’ajouter que quand on passe une commande en Chine, on donne une avance et le reliquat se paye à l’arrivée.



A l’en croire, D. Kébé s’était rendu au Port autonome de Dakar pour voir les bus et il lui avait même remis les documents. La partie civile soutient avoir remis 33 millions FCfa à A. Niang, mais il n'a pas honoré ses engagements. Elle n’a jamais reçu de bus.



Abondant dans le même sillage, son conseil Me Makhfouss Thioye, soutient que les bus sont au port de Dakar, certes, mais ils sont entre les mains d'autres personnes, car le prévenu n'a pas payé le reliquat. Pour la réparation du préjudice, Me Thioye a réclamé la somme de 43 millions FCfa. Le jugement sera rendu le 7 avril prochain.













L'As

