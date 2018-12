"En 2025, l’électricité sera accessible à tous les Sénégalais" (Makhtar Cissé) Senelec accueille ce jeudi et demain vendredi à Dakar, le 1er Forum des directeurs généraux des sociétés d'électricité et acteurs du secteur en Afrique de l'Ouest francophone. Pour son directeur général, Mouhamadou Makhtar Cissé, il s'agit d'un moment fort pour échanger sur leurs priorités d'actions face aux nombreux défis qu'ils doivent adresser. Entretien.





« A l’horizon 2025, le Sénégal devrait pouvoir réaliser l’accès universel à l’électricité en renforçant le Mix énergique que nous avons. Notre objectif, c’est d’assurer l’accès le plus large possible et continuer à améliorer la qualité et à réduire les nombres d’heures de coupure », a assuré le directeur général de la Senelec, en marge du Forum des directeurs généraux d’électricité qui se tient à Dakar. Makhtar Cissé de confier : « Aujourd’hui, je suis heureux de constater que toutes les associations de consommateurs qui m’interpellent ne m’interpellent que sur le prix de l’électricité. Il y a 5 ans, ce n’était pas le cas, on nous disait « SénéLeudeum Ce Forum, le tout premier au Sénégal, a été organisé par Sprintelligent sur initiative de la Senelec. « C’est une Forum régional et aujourd’hui, nous retrouvons à Dakar pour échanger sur les problématiques communes. Car les sociétés d’électricité de la région ont les mêmes problèmes, pour ne pas dire les mêmes contraintes », a souligné Makhtar Cissé non sans indiquer « L’Afrique a un potentiel immense mais l’accès à l’électricité demeure encore limité. Car rien que les barrages devraient ne donner à toute la région. Mais le taux d’accès est de 30% en Afrique de l’Ouest. Le Sénégal a l’un des meilleurs taux d’accès car aujourd’hui nous sommes à 60% mais il y a toujours une iniquité comme le souligne souvent le Président de la République qui a développé une série d’actions pour corriger ces disparités. En cinq ans, le nombre de villages électrifiés est passé de 1600 à 3100.

