En Direct- Réconciliation Sonko et Macky: Abdoulaye Fofana ouvre une brèche pour sauver... Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| Le coordonnateur de la plateforme "Sénégal à la Croisée des Chemins" dévoile les possibles négociations entre Ousmane Sonko et Macky Sall, esquissant ainsi les contours de l'avenir présidentiel. Abdoulaye Fofana Seck partage sa vision préventive pour épargner le Sénégal d'une éventuelle crise et exhorte tous les acteurs politiques à la table des négociations, appelant à un scrutin apaisé en février 2024 dans l'intérêt national. En abordant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, le journaliste sportif exprime sa conviction que le Sénégal doit conserver son titre de champion en remportant à nouveau le trophée. Un entretien riche en analyses et en appels à l'unité nationale.



Accueil Envoyer à un ami Partager