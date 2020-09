En France, l'épidémie de coronavirus fragilise aussi les jeunes diplômés

Alors que le gouvernement de Jean Castex a annoncé fin juillet un plan d'accompagnement pour les 750 000 jeunes de 16 à 25 ans entrant cet automne sur le marché de l'emploi, les plus diplômés d'entre eux, titulaires d'un bac+5 et au-delà, peinent souvent à trouver un poste.



« J’en ai marre ». C’est ainsi que commence le message posté par Laëtitia Blanville sur les réseaux sociaux. Diplômée d’un master de droit depuis deux ans, la jeune femme désespère de trouver un emploi stable. Malgré ses centaines de candidatures, elle n’a pour le moment qu’un poste de juriste à temps partiel, payé 916 euros nets par mois. « À 26 ans, je suis encore aidée financièrement par mes grands-parents, confie-t-elle. C’est une situation difficile sur le plan économique comme sur le plan du moral. »



Qu’ils soient diplômés des « promo Covid » ou sortis de l’université depuis un an ou deux, de nombreux jeunes diplômés ont, comme elle, des difficultés à trouver un emploi adapté à leurs compétences. Une situation qui illustre la complexité d’intégrer le marché du travail, selon Isabelle Recotillet, consultante indépendante et chercheure associée au laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST), rattaché au CNRS.



« Les indicateurs n'ont jamais autant été dans le rouge »



« Le contexte est très préoccupant, estime-t-elle. Même après la crise économique de 2008, les offres d’emploi et les embauches n’étaient pas aussi peu nombreuses. Les indicateurs n'ont jamais été autant dans le rouge qu'en ce moment. » L’APEC, l'Association pour l’emploi des cadres, a ainsi observé une chute de près de 41 % des offres destinées aux jeunes diplômés durant le premier semestre 2020 par rapport à l'an dernier.



« Déjà que depuis une vingtaine d’années, deux tiers des premières embauches se font en contrat à durée déterminée, reprend l’économiste, la crise amenée par le Covid-19 risque de précariser durablement les jeunes. » Et si l’activité reprend progressivement, les embauches sont encore ralenties.



Attendre ou partir, chacun sa stratégie



Les diplômés doivent donc recourir à des stratégies nouvelles pour parvenir à joindre les deux bouts. Anouk, 25 ans, est titulaire d’un master de science politique délivré par la Sorbonne à Paris. Elle a multiplié les stages pour essayer de trouver un débouché dans le secteur qui l’intéresse, la production audiovisuelle. Mais le confinement a eu raison de ses espoirs : « La dernière entreprise dans laquelle j’ai fait un stage m’avait laissé entendre qu’en cas de commandes, je pourrais être embauchée. Mais avec la crise sanitaire, cela n’a pas eu lieu, et j’ai terminé mon stage sans possibilité d’être intégrée. » La jeune femme a donc décidé d’aller tenter sa chance à Berlin, persuadée de ne pas pouvoir trouver d’emploi en France actuellement.



Certains préfèrent attendre une conjoncture plus favorable. Pauline Girardot postule ainsi à des « jobs étudiants » malgré son master de politiques culturelles. « J’ai passé un entretien d’embauche pour être hôtesse d’accueil dans un musée, confie-t-elle. Autant trouver un travail alimentaire qui me laisse le temps de m’investir dans des associations et des projets personnels, jusqu’à ce que la situation se débloque. »



Un risque de déclassement en cascade



Isabelle Recotillet nuance cependant : « Les très diplômés restent les plus protégés sur le marché du travail, notamment en cas de mauvaise conjoncture. » Le rôle du diplôme se renforce en effet à mesure que la conjoncture se dégrade et les titulaires d’un bac+5 et au-delà conservent ainsi plus de chances de trouver un emploi que les autres. Mais la durée des recherches s’allonge et l’emploi trouvé peut être plus précaire. « Il sera compliqué pour ces jeunes de trouver un emploi de cadre, auquel leur diplôme leur donne normalement accès, prévoit-t-elle. Ils risquent de devoir se contenter d’un emploi moins bien rémunéré. »



Laëtitia Blanville envisage ainsi d’accepter un emploi en dessous de son niveau d’études, au risque d’être surqualifiée : « J'ai un diplôme de juriste, mais on m’a dit en entretien qu’il fallait au moins cinq ans d’expérience préalable en tant qu’assistante pour obtenir un poste », soupire-t-elle. Elle postule donc maintenant à des postes d’assistante juridique, qui demandent normalement un niveau d’étude moins élevé, de bac+2 ou bac+3.