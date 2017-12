En Tournée à Louga #Idrissa Seck peint le bilan du Président Macky Sall en noir ( Vidéo)

C’est ainsi que le président du parti réwmi a clarifié que l’Etat exerce exagérément sa puissance dans la police, la gendarmerie, sur les terre dans la mer et ses ressources. Heureusement, a-t-il tenu a reconnaître que son représentant dans la localité de Nguidille à travers son étique personnelle et sa morale de la politique lui permettent de gérer correctement les deniers qui lui sont confiées. Et de railler qu’Idrissa Tall peut devenir après lui un bon président de la république.







Justifiant sa présence dans cette localité du Ndiambour, il a dit qu’il est venu constater les plaintes et complainte des populations du monde rural. Dans cette lancée, le leader de Rewmi a dénoncé « la campagne agricole catastrophique sur tous les plans, ce qui pousse les paysans a bradé leurs récoltes à des prix dérisoires ».



Il n’a pas manqué de saluer le patriotisme, la bonne gestion, et l’objectivité d’Idrissa Tall qui ont permis l’édile de Nguidille de rempiler lors des dernières élections municipales.



L’accueil chaleureux, vivant, coloré, et très fraternelle des populations sont des sources de motivations pour lui permettre de poursuivre son combat pour améliorer les conditions de vie de tous les Sénégalais, a ajouté Idrissa Seck.



Enfin, il a promis de revenir quand la compagne électorale sera officiellement lancée.



Auparavant, Idrissa Tall, très applaudit, a mis en évidence les qualités morales et intellectuelles intrinsèques de son leader en qui il voit un bon model et une excellente référence. Et de souligner qu’il n’est ni un valet ni un soumis encore moins un esclave d’Idrissa Seck. « Même élu, le patron de réwmi serait exposé à mes attaques si sa gestion s’avérerait mauvaise comme c’est le cas avec l’actuel régime ».



DIAW Correspondant