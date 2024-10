En voyage le 12 octobre prochain, Me Amadou Sall prévient sur une possible confiscation de son passeport diplomatique Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2024 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de la justice, Me Amadou Sall ne compte pas se laisser faire au moment où certains ancien dignitaires du régime de Macky Sall sont éconduits de l’aéroport. Me Sall préfère alerter: « Je voyage le 12 de ce mois, direction le Maroc, pour participer à une conférence. Je voyage avec un passeport ordinaire. J’aurais dans mes affaires un passeport diplomatique qui m’a été délivré en ma qualité d’ancien ministre d’état, garde des sceaux, ministre de la justice ». L’avocat dans son post sur sa page Facebook, dit tenir ce passeport à la disposition des autorités policières de la PAF et ce, même si je ne l’utilise pas pour ce voyage. « Qu’on ne me cherche pas noise. Je suis avocat et je sais me défendre contre toute forme de violation de mes droits de l’homme » a t-il clamé.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/En-voyage-le-12-octobre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager