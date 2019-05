Encombrement-Abdou Karim Fofana: " C'est fini le temps du "mass la" il faut passer à l'action"

Après Diourbel, le ministre l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana était à Kaolack où il a rencontré les autorités administratives locales pour "discuter et écouter " les populations sur l'occupation anarchique dans la ville. Selon lui, chaque région mettra en place un comité pour l'hygiène publique et la lutte contre les encombrements. " Nous ne voulons pas le désencombrement se déroule en deux et trois jours puis c'est fini. Nous voulons pérenniser ce combat" a fait savoir M. Fofana.

Pour le ministre, le dialogue et les échanges autour de ce programment lancé par le Chef de l'Etat sont nécessaires mais "il y a des limites à tout. Le "mass la" ne peut plus continuer".