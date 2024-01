Engagement du futur président : L'Alliance Internationale pour la Renaissance du Sénégal a officiellement lancé le pacte, ce mercredi

L'Alliance Internationale pour la Renaissance du Sénégal a officiellement lancé le pacte d'engagement du futur président, ce mercredi. Le Pacte d'engagement, constitué de 20 engagements, répartis en 6 thématiques, représente un accord majeur que les candidats à la présidence devront signer. D'après eux, cette démarche vise à garantir des actions concrètes et bénéfiques, pour l'intérêt des citoyens sénégalais d'ici et de la diapora. A retenir que le 25 février prochain, les sénégalais vont élire un nouveau président de la République, chargé de définir et de conduire la politique de la Nation.