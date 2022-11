Enseignements coraniques: Comment Serigne Saliou Mbacké a transformé Lagane en un creuset de savoir

Dimanche 27 Novembre 2022

Le cinquième khalife général des mourides, feu Serigne Saliou Mbacké avait une grande considération envers les jeunes afin de leur transmettre et leur inculquer les pratiques de l'islam à travers les enseignements coraniques. Durant sa mission dans le mouridisme, beaucoup de daaras ont été créés et dans ce lot, se distingue Lagane, un foyer où les enseignements coraniques et l'agriculture demeurent les principales activités. C'est ainsi que Leral s'est entretenu avec le khalife Serigne Khalil Lo, le "diawrigne" du daara.