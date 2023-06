Entraide judiciaire et sécurité routière: L’Assemblée nationale donne son feu vert pour la ratification de 4 projets de convention Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

















Les députés de l’Assemblée nationale ont voté majoritairement les projets de loi soumis ce lundi à leur étude devant le ministre des affaires étrangères Me Aïssata Tall Sall. Il s’agit de la convention d’entre-aide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République Islamique de Mauritanie et le Sénégal et entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le Sénégal.







L’Assemblée nationale a également autorisé l’Etat du Sénégal à ratifier deux autres conventions notamment sur les statistiques et sur la sécurité routière.







Le ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur au terme des discussions avec les députés, s’est réjoui de la prise de conscience des députés face aux enjeux qui caractérisent ces 4 projets de convention qu’ils permettent au chef de l’Etat de ratifier avec les pays concernés.

