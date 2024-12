Entrepreneuriat féminin et jeune: Le Sénégal mise sur la microfinance islamique Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 09:27 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement sénégalais, à travers la microfinance islamique, ambitionne de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, notamment en milieu rural. Une initiative soutenue par les autorités pour diversifier les sources de financement et stimuler la création de richesses, selon Mamadou Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.



Accueil Envoyer à un ami Partager