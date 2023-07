Entretien / Aymérou Gningue crache ses vérités : « Je trouve quelque part irresponsable cette nouvelle tendance où chacun se voit un destin présidentiel » Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Comment pouvez-vous analyser ce choix du président ?



Ce qui fait la portée de cette décision, c'est qu'aucun argument de droit ne s'oppose à cette candidature. C'est par conséquent par choix personnel et volontaire que le président Macky Sall renonce à cette candidature. D'abord pour le respect de la parole donnée et comme acte de confirmation de sa conception du pouvoir comme sacerdoce au service de la nation et non au service de sa personne.

C'est pourquoi une telle décision avec le retentissement qu'elle a connu partout en Afrique et à travers le monde est une surprise pour les autres. Mais pas pour nous qui avons eu l'avantage de connaître l'homme dans le passé pour apprécier son sens de l'honneur dans bien d'autres circonstances. Juste vous rappeler qu'il s'était déjà prononcé sur la question dans son livre « Le Sénégal au cœur » où il écrivait que son mandat 2019-2024 était son deuxième et dernier mandat.



Vous étiez informé de la décision avant ?



Non je n’étais pas informé ! Simplement que je connais l'homme de 1993 jusqu’à nos jours et je sais qu'il a toujours cultivé le sens de l'éthique, de l'honneur et de la parole donnée en particulier. Je puis vous assurer que le président Macky Sall est un homme d'honneur pour qui la parole donnée vaut son pesant d'or.



Donc vous ne faites pas partie de ces membres de BBY qui soutenaient urbi et orbi la candidature du Président Macky Sall ?



Ceux qui ont soutenu sa candidature l’ont fait sur la base de son bilan élogieux, fruit du PSE que nous avons mis en œuvre et que nous déroulons comme référentiel de nos politiques économique et sociale dans la perspective de 2035. Mais son choix personnel a prévalu en définitive, ce que tout le monde respecte et avec nous le monde entier pour la belle leçon de sagesse et de dignité qu'il comporte. Vous constatez depuis lors sa présence et celle gratifiante du Sénégal sur toutes les grandes tribunes internationales.



Que dites-vous aussi de ceux qui soutiennent que le président Macky Sall n’avait pas d’autres choix ?

