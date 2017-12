Escroquerie au visa portant sur 3 millions 235 mille francs : Maniang Niang écope de six mois d’emprisonnement ferme Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné ce mercredi Maniang Niang à six mois d’emprisonnement ferme, pour le délit d’escroquerie au visa. Agé d’une cinquantaine d’années, le prévenu doit également rembourser les 3 millions 235 mille francs de ses 6 victimes qui se sont constituées partie civile.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2017 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Conscient que le Sénégal fait partie des pays où les gens sont férus de voyage, Maniang Niang qui se dit agent commercial de profession, parvenait à soutirer de l’argent facilement auprès des candidats à l’émigration pour la France.



Et son modus operandis consiste à dire à ses victimes qu’il agit pour le compte d’un certain F. Kroumah qui travaille à l’Ambassade de France. Et que ce dernier peut leur permettre d’obtenir le précieux sésame en l’espace de deux semaines, en contrepartie de la somme de 3 millions francs Cfa.



Sur ce, le prévenu réclamait à ses victimes une avance compris entre 300 mille et 1 million de nos francs Cfa pour leurs frais de dossiers. Et pour les mettre en confiance, il leur signait même, une décharge avant de récupérer leurs passeports.



C’est dans ces circonstances que les six personnes qui se sont constituées partie civile (Abdoulaye Sarr et consorts) aujourd’hui, à la barre, ont eu à verser des sommes d’argent au prévenu entre 2015 et 2016.



Et la partie civile qui a fini de savoir qu’elle a été roulée dans la farine, n’arrive pas jusqu’ici à se faire rembourser. Alors que le prévenu ne s’est jamais présenté à l’ambassade pour déposer leurs dossiers.



Attrait devant le tribunal, le prévenu continue de défendre que son " F. Kroumah" imaginaire, existe. Même si, dit-il, depuis une année, son soit-disant collaborateur n’est plus au Sénégal. Et, il demande un délai pour rembourser ses victimes.



Quant à la partie civile, en l’occurrence A. Sarr, B. Timéra, L. Barry, K. Biaye, Y. Ndiaye, A. Diop, ils déclarent tous qu’ils ont connu le prévenu par l’intermédiaire d’un ami ou d’un membre de leurs famillse.



Dans son réquisitoire, le procureur a requis deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme contre le prévenu.



« Dans cette affaire, les faits sont constants. Je sollicite une application bienveillante de la loi pour mon client, pour lui permettre de rembourser ses victimes », plaide l’avocat de la défense. Il sera suivi par le juge qui a condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement ferme pour escroquerie au visa et, au remboursement des 3 millions 235 mille francs Cfa à ses victimes.









Kady FATY Leral





