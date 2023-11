Etudes sur la sécurité et le bien-être des élèves: Près de 20% environ d’enfants sénégalais affirment être victimes de violence Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023 à 19:05 | | 0 commentaire(s)| La coordinatrice de la Cellule Genre et Équité du ministère de l'Éducation Nationale, Madame Faye, est également revenue sur l'objectif de ce rapport d'études sur la sécurité et le bien-être des élèves au Sénégal. D’après elle, près de 7 500 enfants ont été interrogés, dont 20% environ de ces enfants affirment avoir subi des cas de violence.



