Exclusion de Kalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Dias du PS : Entre légalité et politique politicienne Alors que le procès de Khalifa Sall s’est ouvert ce 3 janvier à Dakar pour être renvoyé au 23 janvier prochain, le député et maire de la capitale avait auparavant été exclu du Parti socialiste, ainsi que 64 autres "dissidents" hostiles à une alliance avec Macky Sall. Leral.net a tendu le micro aux Sénégalais qui se sont prononcés sur cette exclusion de Khalifa Sall et Cie du PS.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 14:40



