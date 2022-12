FIDAK : L'ARTP sensibilise sur les enjeux et opportunités de la 5G Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 18:25 | | 0 commentaire(s)| L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), a tenu des panels aujourd'hui, à la Foire internationale de Dakar. En présence du Directeur général de l'agence, Abdoul Ly et des panelistes, les participants au forum se sont imprègnés des thèmes de l'arrivée de la 5G au Sénégal, des enjeux et opportunités et de digitalisation des services postaux, pour un développement du e-commerce.

L'arrivée de la 5G et de la digitalisation des services, contribuera à l'amélioration du réseau, pour un système d'accès plus sophistiqué et pour des services plus efficaces. Ainsi, en adéquation avec les missions de l'agence, le Directeur général assure une régularisation de ce nouveau système de réseaux.



