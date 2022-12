FIDAK: Les artisans sénégalais interpellent l'Etat et incitent les clients au consommer local Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2022 à 16:51 | | 0 commentaire(s)| Les commerçants (artisans ) exposent leurs marchandises et espèrent que les clients viendront en masse pour une meilleure visibilité des produits locaux. Ils sollicitent le soutien du gouvernement et des clients afin que cette édition soit un succès .



