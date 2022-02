FIFA et l’UEFA: La Russie suspendue, pas de Mondial et une équipe déjà retirée de la C3 La FIFA et l’UEFA ont décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre la Russie de ses compétitions après le début de l’invasion en Ukraine. La FIFA annonçait ce week-end, les premières sanctions envers la Russie après l’invasion militaire en Ukraine. L’équipe nationale devait disputer ses matchs sur terrain neutre, sans que l’hymne ne soit joué ou encore sans la présence de supporters.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Une initiative très critiquée, notamment par la Pologne qui doit jouer son barrage pour le Mondial face aux Russes. Après cette communication, la fédération polonaise a, à nouveau indiqué qu’elle refusait catégoriquement de faire face à la Russie.



Mais après une nouvelle réunion, et en accord avec l’UEFA, les deux instances ont décidé d’exclure temporairement la Russie de toutes ses compétitions internationales comme le précise France Info. Le communiqué sera publié dans la soirée.



La sélection ne devrait donc pas pouvoir disputer son barrage face aux Polonais et va manquer la prochaine Coupe du Monde. Cette décision s’applique également aux clubs russes, éliminés des coupes européennes.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook