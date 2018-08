Face à face de lutte : Pape Faye dénonce l'inconscience et l'irresponsabilité de certains supporters Venu suivre le lancement de la série Mbettel au Grand Théâtre, samedi, Pape Faye en a profité pour faire le plaidoyer pour la non violence et a aussi sermonné les supporters des lutteurs.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Août 2018 à 12:19



