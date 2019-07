Accueil Envoyer Partager sur facebook Facebook condamné à une amende de 5 milliards de dollars pour le scandale Cambridge Analytica ' Rédigé par Hacker Fofana le 13 Juillet 2019 à 10:53 Les régulateurs américains ont approuvé une amende record de 5 milliards de dollars sur Facebook pour régler une enquête sur des violations de la confidentialité des données, ont rapporté des médias américains.

La Federal Trade Commission (FTC) a enquêté sur des allégations selon lesquelles le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica aurait indûment obtenu les données de près de 87 millions d'utilisateurs de Facebook.



Le règlement a été approuvé par la FTC lors d'un vote 3 contre 2, ont indiqué des sources aux médias américains.



Facebook et la FTC ont déclaré à la BBC qu’ils n’avaient pas commenté ces informations.



Comment le règlement a-t-il été atteint?



L'agence de protection des consommateurs, la FTC, a ouvert une enquête sur Facebook en mars 2018 à la suite d'informations selon lesquelles Cambridge Analytica aurait eu accès aux données de dizaines de millions d'utilisateurs.



L'enquête visait à déterminer si Facebook avait violé un accord de 2011 en vertu duquel il était nécessaire d'avertir clairement les utilisateurs et d'obtenir le "consentement explicite" pour partager leurs données.



L’amende de 5 milliards de dollars a été approuvée par la FTC lors d’un vote par 3 voix contre 3, qui a éclaté le long des lignes de parti, les commissaires républicains étant favorables et les démocrates opposés.



Le New York Times a rapporté que les démocrates souhaitaient des limites plus strictes pour l'entreprise , alors que d'autres démocrates ont qualifié l'amende d'amende.



"La FTC étant incapable ou peu disposée à mettre en place des garde-fous raisonnables pour garantir la confidentialité des données et des données des utilisateurs, il est temps que le Congrès agisse", a déclaré le sénateur américain Mark Warner.



L'amende doit encore être finalisée par la division civile du ministère de la Justice, et on ne sait pas exactement combien de temps cela prendra, ont indiqué les sources.



Si elle était confirmée, il s'agirait de la plus grande amende jamais imposée par la FTC à une entreprise de technologie.



Cependant, ce montant correspond aux estimations de Facebook, qui avait annoncé plus tôt cette année qu'il s'attendait à une amende pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars.



Les investisseurs ont réagi positivement à cette nouvelle, poussant les actions de Facebook à la hausse de 1,8%.



Facebook attendait cela



Analyse de Dave Lee, journaliste technologique de la BBC North America à San Francisco



Facebook s'y attendait. En avril, elle avait informé les investisseurs qu'elle avait mis la majeure partie de son argent de côté, ce qui signifiait que l'entreprise ne ressentirait aucune charge financière supplémentaire liée à cette pénalité.



Ce que nous ne savons pas encore, c’est quelles mesures supplémentaires pourraient être imposées à la société, telles que le renforcement de la surveillance du respect de la vie privée ou les éventuelles répercussions personnelles pour le directeur général de la société, Mark Zuckerberg.



Le règlement, qui représente environ un quart des bénéfices annuels de la société, va relancer les critiques de ceux qui affirment que cela ne représente guère plus qu'une gifle.



Qu'est-ce que le scandale Cambridge Analytica?



Cambridge Analytica était un cabinet de conseil politique britannique qui avait accès aux données de millions d'utilisateurs, dont certains auraient été utilisés pour profiler psychologiquement les électeurs américains et les cibler avec du matériel, pour aider la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.



Les données ont été acquises via un questionnaire qui invitait les utilisateurs à connaître leur type de personnalité.



Comme il était courant avec les applications et les jeux à cette époque, il était conçu pour collecter non seulement les données utilisateur de la personne participant au quiz, mais également celles de leurs amis.



Facebook a déclaré qu'il pensait que les données de près de 87 millions d'utilisateurs avaient été partagées de manière incorrecte avec le cabinet de conseil, aujourd'hui disparu. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > La tentative inquiétante de Trump de redéfinir les droits de l'Homme Un attentat à Kismayo: au moins 26 morts parmi des hommes armés dans un hôtel somali