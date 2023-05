Fàtelliku : Retour sur l’histoire de Diallo Pithie et son parcours légendaire qui lui a valu son nom Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Tally Diallo fait partie sans doute des rues les plus connues dans la commune de Thiaroye. Le parrain, Diallo Pithie fut quelqu’un de très considéré du temps du Président Senghor.



C’est lorsque ce dernier venait rendre visite à son ami de son vrai nom Amadou Diallo, que Senghor avait exigé la construction de la route goudronnée menant tout droit chez son ami Foutanké.



A l'époque, Diallo qui avait débarqué à Dakar dans l'anonymat, avait déjà commencé à devenir célèbre grâce à la vente d'oiseaux. D'où le sobriquet de «Diallo Pithie».



Même si c’est ce business qui l’a rendu célèbre, Diallo s'est aussi fait une grosse fortune à travers la pêche. Il avait une flotte de plus de 20 navires, et même une grande entreprise basée à Dakar.



Selon les vieux du quartier, beaucoup d’entre eux étaient élevés, éduqués et assistés par Amadou Diallo lorsqu’ils étaient jeunes. Ce dernier les a toujours mis à ses côtés et inséré dans ses différentes entreprises pour un travail.



« J’entamais une mauvaise voie et Diallo m’a pris dans ses bras et m’a remis dans le droit chemin maintenant, je travaille j’ai tout grâce à lui » assure Meissa.



Si l’on se tient aux propos de ce dernier, il n’y a aucune famille qui se réveille à Thiaroye qui n’ait été soutenue par Diallo.





Il est aussi à noter que Diallo Pithie n’était pas seulement qu'un homme social. Il a aussi été très proche de la religion et l’a toujours incarné. Il était ami intime de plusieurs guides religieux notamment Seydou Nourou Tall, Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Fallou, etc.



Dans la commune Diallo avant son décès avait impliqué beaucoup de jeunes dans sa volonté à les accompagner à être plus proches de lui en construisant des mosquées, en fondant des Daara, en donnant de l’aumône chaque matin pour pousser les jeunes à venir à la mosquée.



En cette date du vendredi 5 mai, la grande famille de Diallo Pithie composée de ses enfants amis et des vieux qu’il a formés, ont tenu à lui rendre hommage en organisation une journée de prières pour Diallo qui s’en est allé, mais restera toujours dans ce monde grâce à ses bonnes actions.

