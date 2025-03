Faux documents fiscaux et détournements : Aee Power Sénégal au cœur d’un scandale financier

Un nouveau scandale financier vient d’éclater, impliquant la société Aee Power Sénégal dans une affaire de faux documents fiscaux.



Selon "Libération", l’affaire a pris une tournure judiciaire après la découverte d’une quittance falsifiée utilisée dans le cadre d’un marché public. Face à la gravité des faits, l’Agent judiciaire de l’État a porté plainte, entraînant l’ouverture d’une enquête et plusieurs arrestations, informe nos confrères.



Un document falsifié au cœur du litige



Tout commence avec une quittance fiscale remise par Aee Power Sénégal, dans le cadre d’un contrat avec l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Ce document, portant le numéro 5699889 et daté du 16 février 2024, attestait du paiement de 918.339.800 FCfa, au titre des droits d’enregistrement du marché public numéro T0296/24 Dk. Cependant, après vérification, il s’est avéré que cette quittance était un faux.



C’est Jean-Michel Sène, Directeur général de l’Aser, qui a sonné l’alerte, en dénonçant publiquement la falsification. En parallèle, Aee Power Espagne, en conflit avec sa filiale sénégalaise après la dissolution de leur partenariat, a également saisi les autorités.



Une enquête approfondie qui dévoile d’autres fraudes



L’alerte a conduit les services fiscaux sénégalais à diligenter une enquête, sous la supervision de la Direction du contrôle interne de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). Très vite, les investigations ont confirmé que la quittance en question n’avait jamais été enregistrée dans les bases de données officielles.



Poussant leurs recherches plus loin, les enquêteurs ont également découvert une autre attestation fiscale falsifiée, délivrée à un autre contribuable. Ces révélations ont mis en lumière un réseau de fraude plus large au sein du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté.



L’intervention des autorités et les premières arrestations



Face à l’ampleur de la fraude, l’Agent judiciaire de l’État a immédiatement déposé une plainte pour détournement de deniers publics et faux et usage de faux en écritures publiques. Le dossier a été transmis à la Division des investigations criminelles (Dic), chargée de mener les enquêtes.



Dans le cadre de ce dossier, une employée du bureau de la gestion et du contrôle des contribuables du centre de Dakar-Liberté, identifiée sous le nom de A. Guèye, a été arrêtée et déférée devant la justice. D’autres interpellations pourraient suivre, alors que l’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble des responsables de cette fraude.













