Festival Dakar En Jeux: Lumière sur le hockey sur gazon Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 20:24

Le festival Dakar En Jeux se déroule présentement sur plusieurs sites de la capitale sénégalaise. Cet après-midi, c’était au tour de Grand Yoff de recevoir des jeux olympiques dans le cadre dudit festival. Près de deux mille jeunes de Grand Yoff et environ ont été mobilisés ce mercredi dans le nouveau stade municipal et dans […] Le festival Dakar En Jeux se déroule présentement sur plusieurs sites de la capitale sénégalaise. Cet après-midi, c’était au tour de Grand Yoff de recevoir des jeux olympiques dans le cadre dudit festival. Près de deux mille jeunes de Grand Yoff et environ ont été mobilisés ce mercredi dans le nouveau stade municipal et dans la place des cultures urbaines abritant le skatepark. Des séries de jeux sportifs mais aussi des manifestations culturelles se sont tenus. « Ce festival a pour but de donner rendez-vous aux jeunes pour les JOJ Dakar 2026. Ainsi, à chaque période de fin octobre, début novembre, nous tenons ce festival à travers des séries de démonstrations afin d’attirer les jeunes », affirme Aissatou Mbossé Seck, chargée de communication du Cnoss. Elle ajoute que le comité olympique va tout faire pour initier les jeunes aux volets éducatif, olympique et sportif… Le choix de la place des cultures urbaines de Grand Yoff est lié au fait que le skate a été intégré dans les disciplines olympiques. « Nous avons ainsi saisi l’occasion avec le nouveau joyau, inauguré il y a moins d’un mois par la ville de Dakar », ajoute Mme Seck. Selon Leyla, les disciplines sportives concernées dans ce festival sont le Futsal, le beach wrestling et l’athlétisme pour le U15 (catégories qui vont compétir). A côté du sport, sont prévues des activités relatives au BMX, au Skate, Rollers, à l’art du déplacement et aussi au Graffiti. D’après Ibrahima Wade, coordonnateur du COJOJ, « ce sont les sports aimés par les jeunes qui sont mis en avant. Il s’agit de la deuxième édition du festival de Dakar. Cette année, nous l’avons ouvert aux activités que les Sénégalais ne connaissent pas forcément. Ainsi l’esprit olympique permet une bonne intégration de tous car c’est le sport qui parle à la jeunesse et nous les aidons à le pratiquer ». Hockey sur gazon, la nouvelle attraction Pour la première fois, une démonstration de Hockey sur gazon a été faite. Il s’agit d’une discipline encore nouvelle au Sénégal et en Afrique francophone. Le président du comité chargé de la promotion du hockey sur gazon le confirme. « C’est en mars 2023 que le décret portant reconnaissance de la discipline a été signé. C’est notre toute première manifestation », informe Abdoulaye Mbengue. « Le hockey sur gazon ira conquérir le Sénégal en passant par Dakar, Thiès, Saint-Louis », se projette-il. Des enfants, venus des écoles de la municipalité ont été entrainés au hockey sur gazon. Le festival Dakar En Jeux sera clôturé le 4 novembre prochain à Saly.



Source : Source : https://lesoleil.sn/festival-dakar-en-jeux-lumiere...

