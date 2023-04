Festival de cinéma les Teranga: « Team Salma » rafle les prix de meilleurs acteurs et actrices Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 23:06 | | 0 commentaire(s)| Le festival du cinéma « Les Teranga » s’est poursuivi au « Canal Olympia » de Dakar, pour décerner les prix aux meilleurs acteurs. La 4ième édition s’est déroulée du jeudi 27 au samedi 29 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, a vu la participation de plusieurs pays africains dont le Maroc. Pour ce Festival du cinéma les Teranga, 2023, c’est « Team Salma » qui rafle les prix de meilleurs acteurs et actrices. En marge de cette cérémonie de remise des prix, des acteurs sénégalais se sont prononcés sur les séries sénégalaises, avec chacun son diagnostic, état des lieux et perspectives….



Accueil Envoyer à un ami Partager