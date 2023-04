Fête de Pâques: La distribution du Ngalakh n'est plus facile en raison du coût excessivement élevé et de la rareté du sucre Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 22:17 | | 1 commentaire(s)| La fête de Pâques est l'occasion pour la communauté catholique, de distribuer du Ngalakh depuis plusieurs années. Mais, cette année, la préparation n'est pas facile en raison du coût excessivement élevé et de la rareté du sucre. Ainsi, Paulette Mendy Preira a bien salué la coïncidence entre les deux mois bénis.



