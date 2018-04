Fête de l’indépendance du Sénégal : "Le combat pour la liberté n’est donc pas achevé" (Abdoul Mbaye)

En ce 4 avril 2018, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail souhaite une bonne fête à l’ensemble des citoyens sénégalais, moment qu’elle souhaite partager avec les hôtes étrangers qui vivent parmi nous.



Les indépendances africaines ont souvent été des prétextes pour substituer à l’autorité du colon celle de dictateurs profitant de l’absence d’une maturité politique suffisante des peuples qu’ils ont eu la responsabilité de diriger. Nous pensions ce temps révolu. Les roitelets sont tombés, et nous avions l’espoir que, près de soixante années plus tard, de nouveaux et parfois jeunes présidents africains seraient en mesure d’au moins tirer les leçons de la jeune histoire politique de notre continent.



Que nenni ! Ils sont toujours là, dans les mêmes habits, s’évertuant à faire reculer les démocraties qui avançaient à petits pas vers la vraie liberté : celle qui permet à un peuple de sanctionner ses dirigeants, notamment pour absence de résultats, prévarication, comportement clanique. Parfois plus fine, la technique reste la même : les modifications incessantes de nos constitutions.



Le combat pour la liberté n’est donc pas achevé. Puisse ce 4 avril 2018 marquer la date d’un nouveau départ pour le Sénégal et la protection de sa démocratie. La route sera longue, mais victorieuse.

Citoyens, ne baissons surtout pas les bras ! Sachons rester debout !

Vive le Sénégal indépendant et libre !



Abdoul Mbaye

Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Dakar le 4 avril 2018