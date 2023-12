Fêtes de fin d'année: Les pétards, très prisés, et par les petits et par les plus grands, se vendent comme de petits pains

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 20:02 | | 0 commentaire(s)|

Lors de fêtes de fin d'année, les pétards se vendent comme de petits pains. Ils sont prisés et par les petits et les plus grands. Mais, ces gadgets qui offrent de très beaux spectacles, peuvent causer des incendies. C'est le cas à la place de l'Indépendance, où un traîneau faisant partie du très beau décor, a pris feu. Et, le coupable n'est rien d'autre qu'un pétard.