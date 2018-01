Financement de l’éducation : Dakar, capitale de l’investissement sur l’école en février

En prélude à la 3e Conférence internationale de financement du partenariat mondial pour l'éducation, le ministre Serigne Mbaye Thiam, a fait face à la presse ce vendredi, pour faire le point sur l’importance de cette rencontre qui se tient en début du mois de février. Elle sera co-parrainée par les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, avec la participation de la chanteuse américaine Rihanna, ambassadrice du Partenariat mondial pour l'éducation.



Selon le ministre Serigne Mbaye Thiam l’objectif de ce rendez-vous est d'informer et de présenter les enjeux et l'impact de la conférence aux niveaux national et international.

