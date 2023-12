Foire de Dakar/ Journée de la DER-FJ: Mame Aby Sy a félicité les entrepreneurs et exprimé ses encouragements Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 19:52 | | 0 commentaire(s)| À l'occasion de la Journée de la Délégation Rapide des Femmes et Jeunes (DER-FJ), la directrice Mame Aby Sy s'est rendue à la Foire, pour visiter le Pavillon Brun. Durant cet événement, les entrepreneurs sur place ont présenté leurs différents services et produits. Mame Aby Sy a apprécié les réalisations et a exprimé ses encouragements pour cette initiative.



