Formation Ecole-Entreprise : Amy Rassoul, cheffe d’entreprise basée dans le département de Guinguinéo, salue le programme

Mercredi 30 Octobre 2024

Amy Rassoul, une cheffe d’entreprise basée dans le département de Guinguinéo, a salué la mise en place du Programme de formation Ecole-Entreprise, mis en œuvre par le PF2EE. Ce programme, selon elle, est venu pour former, pendant trois ans, des jeunes, afin qu’ils puissent subvenir à leurs propres besoins, à ceux de leurs familles et, surtout, contribuer au développement de leurs terroirs et de leur pays, à travers l’entrepreneuriat.