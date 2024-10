Forum du Consortium de la Jeunesse : Un cadre d’expression offert aux jeunes Sénégalais

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2024 à 18:09

La Fondation Heinrich-Böll (Hbs) Dakar, le Consortium de la Jeunesse et le projet universitaire Liberal SCRIPTS ont organisé un forum ouvert, offrant un cadre d’expression aux jeunes Sénégalais pour partager leurs aspirations personnelles et leurs visions sociales. L’objectif est de porter un regard sur la situation des jeunes ainsi que sur les systèmes de gouvernance, politique, économique et social.