France: Les idées reçues sur le Ramadan et l'Islam (VERSION LONGUE) Entretien avec l'imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine Mohamed Bajrafil tiré d'un live Facebook de l'instant détox. On y aborde toutes sortes d'intox et de préjugés qui circulent sur le Ramadan et, plus généralement, sur l'Islam.

