France: Les nouveaux escrocs - reportage Police Le phénomène explose : en un an, + 1500 % de vols de pots catalytiques ! A Épinal, une bande polonaise a écumé les casses et les parkings de la région l'an dernier. Leur méthode : des raids éclair en pleine nuit. En quelques jours, le butin s'est élevé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Enquête sur une filière criminelle qui affole la police.

Investigations et Enquêtes

