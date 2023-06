France/ Rencontre entre les plateformes ( Twitter, Snapchat, Tiktok etc) et le gouvernement: Va-t-on vers des mesures restrictives des réseaux sociaux à l'instar du Sénégal ? Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon une dépêche de l'Afp lue à Dakaractu, une réunion entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, celui du Numérique Jean-Noël Barrot et les plateformes numériques était prévue à 18h30 afin de demander leur "appui" notamment pour "identifier les utilisateurs de réseaux sociaux qui participent à la commission d'infractions".



Les réseaux sociaux sont ainsi considérés comme des amplificateurs dans les différentes villes du pays où des saccages, des pillages et des incendies sont enregistrés un peu partout. Dans ces plateformes, s'organisent des rassemblements violents qui, selon les autorités françaises, constituent "une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel".



Face à cette situation, le président de la République Française dit attendre un "esprit de responsabilité" des grandes plateformes des réseaux sociaux". Ainsi, des dispositions sont attendues dans les prochaines heures en lien avec les plateformes.



Il y a quelques semaines, à l'occasion des émeutes à Dakar et sur tout le territoire, des mesures restrictives ont été prises au Sénégal en lien aux réseaux sociaux.



Dans un premier temps, l'accès aux plateformes telles Tiktok, WhatsApp, Facebook etc, était bloqué avant que d'autres dispositions ne viennent corser les restrictions. La question est de savoir si l'État français prendra des mesures restrictives en ce sens?

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/France-Rencontre-entre-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager