Front à l'UCAD: le pavillon M en feu, l'intifada dans la rue

20 Janvier 2018

Suite et pas fin des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants à la suite de l'occupation de la chaussée par ces derniers, pour cause de non paiement par l'Etat de leurs bourses.