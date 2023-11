Fuite de la lettre de l’administration pénitentiaire : Deux agents placés sous mandat de dépôt Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic), l’inspecteur de l’administration pénitentiaire I. Sow, directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques ainsi que son collaborateur l’adjudant I. Ndione, ont été inculpés. A la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen […] Arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic), l’inspecteur de l’administration pénitentiaire I. Sow, directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques ainsi que son collaborateur l’adjudant I. Ndione, ont été inculpés. A la suite d’une information judiciaire demandée par le parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges pour violation du secret professionnel, collecte illicite de données à caractère personnel mais aussi actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Pour rappel, ces deux agents de l’administration pénitentiaire sont suspectés d’être à l’origine de la fuite d’une lettre écrite par le colonel Abdoulaye Diagne, le directeur de l’administration pénitentiaire, qui rendait compte au Garde des Sceaux, de l’état de santé d’Ousmane Sonko.



Source : Source : https://lesoleil.sn/fuite-de-la-lettre-de-ladminis...

