GI Meissa Niang pose ses derniers actes

Le général Meissa Niang pose ses derniers actes en tant que Haut commandant de la Gendarmerie. Il a entamé depuis hier une tournée à l’intérieur du pays, notamment dans le Fouta pour inaugure des brigades et autres compagnies de gendarmerie. A Agnam, devant le maire Farba Ngom, il a déclaré : « j’avais pris l’engagement, dans le plan stratégique 2017-2019, de renforcer significativement la territorialisation de la gendarmerie nationale à travers un maillage transfrontalier, mais aussi une amélioration des capacités opérationnelles et manœuvrielles de nos unités. 37 véhicules neufs ont été affectés à la Légion Nord, les escadrons de de surveillance et d’intervention vont à leur tour, se voir dotés d’engins blindés de dernière génération, pour être apte à la menace du moment ».



Auparavant, le GI Meissa Niang a inauguré les postes de gendarmerie de Kanel et Dendory. Aujourd’hui, il a prévu de se rendre à Ranerou et à Dodji en compagnie du colonel Papa Souleymane Cissé, ancien garde du corps du chef de l’Etat et actuel Commandant de la Légion Nord de la Gendarmerie et du général Moussa Fall, patron de la Gendarmerie territoriale.



Plusieurs personnalités politiques parmi lesquelles le député Farba Ngom et le ministre de la Formation professionnelle Mamadou Tall ont pris part à cette série d'inaugurations. Après des années de bons et loyaux services, le Général Meissa Niang fera ses adieux, vendredi prochain. Il va jouir de ses droits à la retraite de la Gendarmerie et sera probablement redéployé comme ambassadeur.









L’As