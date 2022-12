GR Leral: Comment vivent Ndangane Samb et Niodior avec le danger qui les guette, l'érosion côtière Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 08:58 | | 0 commentaire(s)| Le Grand Reportage de Leral vous fait évader jusqu'aux Iles du Saloum avec des séries de reportages, réalisées par nos envoyés spéciaux Omar Ndiaye et Mouhamed Thiombane. Pour cette première étapes, les îles de Ndangane Samb et Niodior ont été visitées avec leurs lots de difficultés. Ndagane Samb, localité de pêcheurs déplore la raréfaction du poisson, causée par le nombre pléthorique d'embarcations (pirogues, bateaux, etc.) et qui pêchent quasiment toutes les périodes. "On ne laisse plus la mer se reposer pour permettre aux poissons de se développer, sans compter le nombre incalculable de pirogues dans toutes les maisons. Si vous les additionnez avec les îles environnantes, c'est grave", a révélé Bassirou Coline.

A Niodior, les populations sont un peu plus versées dans la culture du bissap, de la pêche à l'huitre et ou de la transformation du poisson (kéthiakh). Malgré les obstacles, les femmes revendiquent juste un marché pour pouvoir écouler leurs produits, acquis de haute lutte.

Le constat est que l'avancée de la mer est une réalité dans ces îles et apparemment aucun jalon n'est posé pour contrer ce danger qui avance lentement, doucement, mais sûrement.



