Gamou Darou Mouhty : Serigne Modou Kara et le fusil… Serigne Modou Kara Mbacké a célébré le Gamou 2019 à Darou Mouhty. Le guide religieux est arrivé sur les lieux, hier, arborant un fusil.

Dimanche 10 Novembre 2019

Une manière, sans doute, de rester collé à la tradition. L’usage du fusil à l’occasion du Maouloud, étant, en effet, une pratique renvoyant à Serigne Ibrahima Faty Mbacké "Borom Darou" dont la venue au monde, en 1862, a coïncidé avec la sanglante bataille et la déroute mémorable du Capitaine Pinet Laprade", rappelle-ton.

