Gana Guèye songe à créer un centre de formation à la fin de sa carrière

Le milieu terrain de l’équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Guèye, a fait part de son intention de créer un centre de formation au Sénégal, à la fin de sa carrière pour rendre au football tout ce qu’il lui a donné. ‘’Les gens qui sont autour de moi et mes proches le savent. Mon rêve, […] Le milieu terrain de l’équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Guèye, a fait part de son intention de créer un centre de formation au Sénégal, à la fin de sa carrière pour rendre au football tout ce qu’il lui a donné. ‘’Les gens qui sont autour de moi et mes proches le savent. Mon rêve, c’est d’avoir un centre de formation au Sénégal, pour pouvoir rendre au foot ce qu’il m’a donné’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS). Formé à Diambars (élite sénégalaise), Idrissa Gana Guèye, âgé de 34 ans, est l’un des piliers des Lions avec 104 sélections. ‘’Donner aux enfants la chance de réussir et de grandir. Les voir s’épanouir comme je l’ai vécu avec Diambars, c’est mon rêve’’, a-t-il confié, à l’occasion de la victoire (4-0) du Sénégal sur le Soudan du Sud, le 18 novembre dernier. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain (élite française) dit toutefois encore ignorer s’il va s’associer avec Diambars ou créer son propre centre de formation. ‘’L’avenir nous le dira’’, renchérit-il. ‘’Mais, je ferai tout ce qu’il faut. Je passerai mes diplômes, je me préparerai de la meilleure des façons pour revenir un jour au Sénégal et aider ces jeunes-là à grandir’’, a promis Idrissa Gana Guèye. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/gana-gueye-songe-a-creer-un-ce...

