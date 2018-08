Gaya, Richard-Toll, Podor : L’aquaculture à l’honneur, le Ministre Oumar Guèye traduit la vision du Président en actes

Wéddi guiss Bokku ci ? Non, désormais les Sénégalais disent « Lamb Dathie », a déclaré le Ministre Oumar Guèye, lors de sa tournée à Moumbaye Gandiol, Dagana, Richard-Toll et Podor.





Dans le cadre de l’accélération du programme de développement de l’aquaculture qui est un des moteurs clés de croissance sectorielle de l’Axe I du PSE de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye a effectué, avec sa délégation, une tournée de deux jours, à Gaya (Dagana), à Richard-Toll et à Podor.





En vue de contribuer à l’autonomisation des femmes, Oumar Guèye a fait savoir que le gouvernement compte porter à 50.000 tonnes la production aquacole du Sénégal en 2023.





GAYA DAGANA



Le Ministre Oumar Gueye a commencé sa tournée à Dagana, le lundi 30 juillet, où il a présidé une cérémonie de remise d’équipements et de démarrage de la ferme piscicole des femmes du GIE ’’Dann Sa Dolé’’ de Gaya. Ainsi, deux pirogues motorisées ont été données pour le démarrage de leur ferme piscicole, dotée de 14 cages. Elles ont également bénéficié de 2 pirogues motorisées et de 20 gilets de sauvetage pour une exploitation "optimale" de leur ferme.





Hormis cet appui en matériel, s’ajoute un financement de 6 millions de francs CFA reçu par les bénéficiaires, en présence de l’adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Khadim Hann, du préfet de Dagana, du maire et des autorités religieuses et coutumières de Gaya.





RICHARD TOLL, LA FERME MAME FAWADE WELLÉ



Le Ministre Oumar Guèye, s’est ensuite rendu, le mardi 31 juillet, à la ferme Mame Fawade Wellé de Richard Toll avec sa délégation. Elle est dotée de 40 cages empoissonnées depuis janvier et sont prêtes à être progressivement récoltées. La GIE Mafawade continue à développer son secteur d’activité grâce à un appui de 20 millions du COSEC et de 5 millions du FNRA. Cette ferme devrait générer au moins 56 tonnes par an, soit un chiffre d’affaire de 84 millions de FCFA à raison de 1500 FCFA le Kg.





PODOR



A Podor, le Ministre de la Pêche Oumar Guèye a présidé une cérémonie de démarrage des fermes piscicoles des femmes de Podor. Ainsi, trois GIE ont bénéficié d’un appui de 32 millions de FCFA de Son Excellence Monsieur le Président Macky SALL. Ces trois GIE sont : la GIE Aissatou Coumba Fall, la GIE Penda Sarr CA Ngaole et la GIE Jee Mayoo.





Selon Oumar Guèye, la Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l’aquaculture (LPSDPA), "articulée autour d’objectifs prioritaires, accorde une attention particulière au développement de l’aquaculture pour améliorer l’offre de poisson et relever le niveau d’emplois et de revenus en milieu rural".





Dotées de 10 fermes piscicoles de 47 cages réparties sur 10 sites (Doué, Guia, Ndiandane, Ngaolé, Gayo,Donayé, Mboyo, Wandé, Kad, Goumbel), Podor a vivement remercié le Président Macky Sall d’avoir développé la pisciculture dans leur département.