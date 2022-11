Gestion et entretien de l’hôtel King Fahd : Le député Thierno Alassane Sall dénonce une catastrophe économique Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 11:59 | | 0 commentaire(s)| Intervenant lors du vote du budget du Ministère du Tourisme, le député Thierno Alassane Sall a surtout porté son diagnostic sur la gestion et l’entretien de l’hôtel King Fahd. Une gestion catastrophique, avec des contrats ou avenants de plus 15 ans accordés à son DG et au finish, une dégradation et la vétusté de l’infrastructure, qui a fini par faire fuir de grosses compagnies.



