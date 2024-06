Gestion foncière des collectivités territoriales: Les enjeux et profits de la gouvernance participative en exemple Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2024 à 22:13 | | 0 commentaire(s)| La gouvernance participative peut avoir des enjeux sur la gestion foncière des collectivités territoriales. Et, si la population est impliquée dans la gestion foncière, des profits peuvent en être tirés. La ville de Sandiara peut-être citée en exemple. Alors que, la non implication de la population pourrait aboutir à des conséquences néfastes, créant même des contestations. Le cas du pôle urbain de Daga Kholpa à Diass où la population se sentent menacée peut servir d’exemple.



