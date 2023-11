Gingembre littéraire du Sénégal: La 5ème édition prévue le 1er décembre à Dakar Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

La Place du Souvenir Africain à Dakar accueille les panels de la 5ème edition du Gingembre littéraire du Sénégal, le Vendredi 1er décembre 2023, à 10H, Autour de la thématique « Quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif ? » La Place du Souvenir Africain à Dakar accueille les panels de la 5ème edition du Gingembre littéraire du Sénégal, le Vendredi 1er décembre 2023, à 10H, Autour de la thématique « Quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif ? »



Source : Source : https://lesoleil.sn/gingembre-litteraire-du-senega...

Accueil Envoyer à un ami Partager