"Grand Entretien" - Macky recadre Cheikh Yerim Seck : "Thierno Alassane Sall a été limogé"

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Janvier 2019 à 12:35 | | 7 commentaire(s)|

Le grand débat entre le président de la République et les journalistes sénégalais est houleux. Face à la question de l’administrateur de Yerim Post, sur la démission ou non de l’ancien ministre de de l’Energie, Thierno Alassane Sall à cause de l’octroi du contrat de l’exploitation du pétrole et du gaz à Total, le chef de l’Etat s’énerve et lâche ceci : «il n’a pas démissionné, il a été limogé».



«Le débat doit être saint et serein. Il faut arrêter de dire qu’on est là pour les Français. On ne doit pas se baser sur des sentiments ou sur des débats infondés. Il faut se demander si Total mérite qu’on lui octroie notre pétrole ou non», répond le chef de l’Etat.



Très en verve, Macky Sall poursuit : «Je ne suis pas là pour qui que ce soit, je suis le président de la République qui étale son ambition pour le bien des sénégalais. Je ne veux pas entré dans des débats personnel» tout en révélant, sans le cité nommément, que «Thierno Alassane Sall a été limogé, il n’a pas démission».

