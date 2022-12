Grand Reportage: Aucune route goudronnée, encore moins de latérite, le maire Maguette Sène indexé

Boire le calice jusqu'à la lie. Après les terres, le forage fermé, l'éducation malade, Takhoum vit le calvaire des infrastructures routières. Aucune piste goudronnée. C'est la croix et la bannière pour atteindre la périphérie en temps voulu. Et selon Khadim Seye, étudiant, "les promesses faites par le maire Maguette Sène restent en l'état. Il est à son deuxième mandat et rien n'a encore été fait. Cela impacte sur le côté de la santé, de l'éducation et même de la rentabilité de notre forage qui est fermé depuis années", s'est-il insurgé.